В Сургуте свора бездомных собак напала на ребенка

В Сургуте на школьницу набросилась стая бездомных собак. Видеозапись произошедшего попала в соцсети. По данным группы "К-Информ", инцидент произошел вчера - ребенок уцелел чудом, благодаря женщине, которая прогнала собак.

"На пересечении улиц Университетская и Ивана Захарова вчера на моего ребенка напала стая бездомных собак. Чудом ребенок уцелел, благодаря проходившей рядом женщине. В отлов бездомных животных заявку подали, на что нам в ответ сказали, что если у собак не будет выявлено агрессии, то их чипируют и выпустят обратно. Ежедневно по этой дороге в школу и обратно ходят дети. Инцидент может повториться", - сообщила жительница Сургута.

По ее словам, у дочери укусы по всему телу.

Мать пострадавшего ребенка пришла на то место, где произошло нападение на девочку. За бродячих животных вступились зоозащитницы, которые подкармливают стаю собак. С ними у матери пострадавшей девочки разгорелся спор. Зоозащитники утверждают, что ребенок сам спровоцировал нападение собак и посоветовали женщине объяснять, как нужно вести себя, когда на улице бродят бездомные животные.

К себе взять собак волонтерки не спешат.