12 Ноября 2021
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Общество В России
QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Более половины россиян не видят необходимости в QR-кодах в самолетах и поездах

Больше половины россиян (54%) не видят необходимости в применении QR-кодов для пользования воздушным и железнодорожным транспортом, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.

При этом если подобные меры все же будут введены, вакцинироваться от коронавируса ради путешествий на поезде согласны 8% непривитых, на самолете — 9%.

Основной аргумент противников QR-кодов - конституционное право граждан на свободу передвижения.

Более четверти россиян (27%) считают нужным введение системы QR-кодов в поездах и самолетах. Их основным аргументом является эпидемиологическая обстановка.

Затруднились оценить необходимость столь жестких ограничений 16% опрошенных.

Напомним, накануне федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом подтвердил, что готовит законопроекты о введении общероссийских ограничений с применением QR-кодов в самолетах, поездах и заведениях общепита. Сейчас ограничения и QR-коды могут вводить отдельные регионы на своей территории, но трансрегиональные поездки не регулируются.

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Теги: QR-код, самолеты, поезда



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