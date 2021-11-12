В Госдуме предложили создать реестр всех россиян с антителами к коронавирусу

В преддверии введения QR-кодов в транспорте и общепите на национальном уровне в Госдуме предложили создать реестр граждан, имеющих антитела к коронавирусу, но при этом не обращавшихся к врачу или переболевших бессимптомно.

Соответствующее предложение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко направил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев", - цитирует Леонова РИА Новости. Парламентарий обращает внимание на то, что многие граждане не могут получить QR-код, хотя у них есть антитела к коронавирусу.

Вариант с выявлением антител и внесением в реестр был бы также актуален для людей, привившихся иностранными вакцинами, не признанными в России, но создающими иммунитет.

Не сообщается, за чей счет у граждан будут определять наличие антител. ПЦР-тесты за счет ОМС сейчас предусмотрены только для людей с симптомами коронавируса.

Напомним, накануне федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом подтвердил, что готовит законопроекты о введении общероссийских ограничений с применением QR-кодов в самолетах, поездах и заведениях общепита. Сейчас QR-коды могут получить либо вакцинированные граждане, либо переболевшие COVID-19 менее полугода назад. Для людей с медотводом от прививки или свежим ПЦР-тестом QR-коды не предусмотрены.