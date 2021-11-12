Новая котельная запущена в эксплуатацию на Кубани в рамках краевой госпрограммы по развитию регионального ТЭК

14 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Краснодарский край
котельная, жкх, кубань (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новая котельная запущена в эксплуатацию на Кубани в рамках краевой госпрограммы по развитию регионального ТЭК

Новая блочно-модульная котельная запущена в эксплуатацию в В Кущевском районе Кубани, передает корреспондент Накануне.RU. Современный объект теплоснабжения построен в селе Новомихайловском в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса».

Блочно-модульная котельная заменила старую и изношенную, построенную в 1995 году. Новая котельная уже обеспечивает теплоснабжением семь многоквартирных домов и столько же социально значимых учреждений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новая котельная полностью автоматизирована, соответственно, не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Современное, эффективное оборудование котельной позволяет значительно сократить расходы на топливно-энергетические ресурсы и обеспечить эффективную и качественную подачу тепла потребителям.

котельная, жкх, кубань(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Отметим, что на Кубани модернизация систем теплоснабжения является одним из приоритетных направлений в экономической стратегии региональных властей. Ежегодно растут темпы строительства и реконструкции изношенных котельных. Всего в 2021 году в регионе построят и модернизируют 55 объектов.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: котельная, кубань, жкх, краевая госпрограмма, тэк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети