Новая котельная запущена в эксплуатацию на Кубани в рамках краевой госпрограммы по развитию регионального ТЭК

Новая блочно-модульная котельная запущена в эксплуатацию в В Кущевском районе Кубани, передает корреспондент Накануне.RU. Современный объект теплоснабжения построен в селе Новомихайловском в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса».

Блочно-модульная котельная заменила старую и изношенную, построенную в 1995 году. Новая котельная уже обеспечивает теплоснабжением семь многоквартирных домов и столько же социально значимых учреждений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новая котельная полностью автоматизирована, соответственно, не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Современное, эффективное оборудование котельной позволяет значительно сократить расходы на топливно-энергетические ресурсы и обеспечить эффективную и качественную подачу тепла потребителям.

Отметим, что на Кубани модернизация систем теплоснабжения является одним из приоритетных направлений в экономической стратегии региональных властей. Ежегодно растут темпы строительства и реконструкции изношенных котельных. Всего в 2021 году в регионе построят и модернизируют 55 объектов.