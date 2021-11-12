На Украине разгорается война Зеленского против Ахметова

На Украине обостряется противостояние между президентом Владимиром Зеленским и крупнейшим олигархом Ринатом Ахметовым. Зеленский записал видео, обвинив неназванных олигархов и их телеканалы в дефиците угля, которую они якобы организовали, и пригрозил жестко ответить. Так как энергорынок на Украине контролирует Ахметов, фактически это стало объявлением войны, пишет "Страна" и другие украинские СМИ.

Телеканалы Ахметова "Украина" и "Украина 24" в последнее время резко критикуют Зеленского. Так, известный доктор Евгений Комаровский заявил, что он очень ошибся, поддержав Зеленского в 2019 году. Первый раз после отставки появился в эфире экс-глава МВД Арсен Аваков, который неожиданно раскритиковал то, как СНБО при одобрении Зеленского вводит незаконные санкции против украинских же граждан. Много стал выступать смещенный из-за конфликта с Зеленским с поста спикера Рады Дмитрий Разумков.

Источники издания сообщают, что Ахметову очень не нравится, что СНБО без суда и следствия может собраться и разрушить любой бизнес, объявив его угрозой для национальной безопасности Украины. Также Ахметову угрожает "закон об олигархах". Но последней каплей стало ультимативное требование офиса президента передать в управление телеканалы. Ахметов ответил резким отказом и начал готовиться к противостоянию. Этим и объясняется резкое ужесточение тона ахметовских каналов в отношении Зеленского.

У Зеленского тоже не дремлют. Первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко написал статью об угрозах дестабилизации в стране. А глава офиса президента Андрей Ермак поехал "на поклон" в Вашингтон в поисках поддержки. Но там не выразили однозначной поддержки Зеленскому.

Сейчас СНБО начинает раскручивать уголовное дело о формуле "Роттердам+". Это методика расчета стоимости угля для ТЭС, которая применялась на Украине в 2016-2019 гг. Будто бы холдинг ДТЭК Ахметова намеренно завышал ее, что и привело к сильному подорожанию электричества в стране. Называется даже нанесенный ущерб - 39 млрд гривен, или около 1,5 млрд долларов. При этом дело о формуле "Роттердам+" было заведено давно, закрыто, но его срочно пытаются реанимировать через СНБО.

Некоторые эксперты полагают, что Зеленский и Ахметов все же договорятся: слишком уже большими для каждого могут быть потери в этой войне. Но Ахметов требует, чтобы Зеленский перестал действовать, как безраздельный хозяин. И в целом у бизнеса крайне негативное к нему отношение к Зеленскому, который создает себе ореол борца против ненавистных олигархов, но потерял чувство меры, требуя полного подчинения.

Напомним, и среди простых граждан рейтинг Зеленского упал почти до 20%.