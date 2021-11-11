Рейтинг Зеленского упал до 20%

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского упал почти до 20%. Если бы выборы президента состоялись сегодня, за него проголосовали бы лишь 22% граждан. Таковы данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Опрос проведен в начале ноября и зафиксировал дальнейшее падение уровня доверия к Зеленскому. У Петра Порошенко - 14,5%, у Юрия Бойко и Юлии Тимошенко - по 11%. Неожиданно вырос рейтинг у недавно смещенного с поста спикера Рады Дмитрия Разумкова, который старается придерживаться более-менее нейтральной позиции, - 9%.

Напомним, что и партия "Слуга народа" перестала быть самой популярной и опустилась до уровня "Евросолидарности" Петра Порошенко.

Всего за два огромный кредит доверия, выданный Зеленскому, был окончательно растрачен. Большинство своих обещаний он не выполнил. Эксперты даже подсчитали, что он выполнил лишь около 25% обещаний, причем в основном второстепенных, не имеющих существенного влияния на жизнь людей. Главные обещания: окончание войны против Донбасса, повышение качества жизни, борьба с коррупцией - так и остались словами.