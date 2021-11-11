12 Ноября 2021
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Общество
Генеральная прокуратура, генпрокуратура (2018) | Фото: nakanune.ru

Генпрокуратура требует ликвидировать общество "Мемориал"*

Генпрокуратура подала иск с просьбой ликвидировать общество "Мемориал"*. Верховный суд рассмотрит заявление 25 ноября.

По сообщению РИА Новости, иск о ликвидации международной общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"* и его структурных подразделений поступил в суд два дня назад.

"Учитывая, что Международный мемориал* и Центр "Мемориал"* осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции России и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, 8 ноября 2021 года <...> направлено административное исковое заявление о ликвидации", — пояснили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что организации скрывают, что выполняют функции иностранного агента, из-за чего из неоднократно привлекали к административной ответственности.

*Организация признана в России иностранным агентом.

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Теги: мемориал*, генпрокуратура, иноагент, ликвидация, суд



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