28 Декабря 2021
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Общество В России Москва
Иностранный агент (2021) | Фото: Накануне.RU

Верховный суд России запретил общество "Мемориал"

Верховный суд России вынес решение о ликвидации международного историко-просветительского и правозащитного общества "Мемориал" (внесено в реестр НКО-иноагентов).
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Организация специализировалась на исследовании политических репрессий в СССР. Иноагентом была признана в 2016 году.

Защита намерена обжаловать решение судьи ВС РФ.

Между тем, Мосгорсуд в эти дни продолжает рассматривать дело о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (внесен в реестр НКО-иноагентов).

Ранее СМИ сообщали о нескольких задержанных пикетчиках у здания Верховного суда в Москве, где рассматривалось сегодняшнее дело.

Представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров в своем выступлении на процессе в Верховном суде заявил, что организация несет общественную угрозу, "спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР как террористического государства", а также под видом восстановления исторической памяти пытается "реабилитировать нацистских преступников и изменников родины". За это, по мнению прокуратуры, "кто-то платит".

Теги: мемориал, запрет, нко-иноагент, верховный суд



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