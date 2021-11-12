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Общество Пермский край
Павел Миков (2015) | Фото: youtube.com

В Прикамье омбудсмен раскритиковал требование Генпрокуратуры ликвидировать общество "Мемориал"

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков полагает, что ликвидация "Мемориала"* - антигосударственное действие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.
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"Требование Генпрокуратуры ликвидировать "Мемориал"* – антигосударственное действие, направленное против человека, шаг к увеличению дистанции доверия гражданского общества и власти, попрание памяти жертв террора и политических репрессий. Присвоение статуса "иностранного агента" и преследование за деятельность, которая коррелирует с официально принятой государственной политикой по увековечению памяти жертв политических репрессий, является абсурдом. Считаю необходимым предотвратить гуманистическую катастрофу и скатывание во внутренний раскол, "холодную гражданскую войну" между живущими поколениями, испытавшими потрясения разных социально-политических эпох", - говорится в обращении Микова.

Напомним, иск о ликвидации международной общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"* и его структурных подразделений уже поступил в суд.

"Учитывая, что Международный мемориал* и Центр "Мемориал"* осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции России и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, 8 ноября 2021 г. <...> направлено административное исковое заявление о ликвидации", - заявили ранее в Генпрокуратуре.

Там добавили, что организации скрывают, что выполняют функции иностранного агента, из-за чего из неоднократно привлекали к административной ответственности. Верховный суд рассмотрит заявление 25 ноября.

*Организация признана в России иностранным агентом.

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Теги: Павел Миков, Мемориал



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Ранее 11.11.2021 21:40 Мск Генпрокуратура требует ликвидировать общество "Мемориал"*


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