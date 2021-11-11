Глазьев заявил о "золотом дожде бюджетных денег" при введении обязательной ковид-вакцинации

Академик РАН экономист Сергей Глазьев заявил, что во введении обязательной ковид-вакцинации заинтересованы те, кто хочет сказочных доходов за счет бюджета. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он привел отрывок из главы 7 "Казнокрады" книги "Севастопольская страда" С.Н. Сергеева-Ценского (1875-1958). В ней рассказывается о чумном карантине в Севастополе в 1828-1830 гг.

"В 1828 году в Севастополе чумы не было, а карантин был. Для профилактики. В 1829 году чумы все также не было, но карантин был ужесточен. Каждый, кто хотел выехать из города или въехать в него, должен был просидеть в полной изоляции от 14 до 19 дней. Народ перестал ездить. Возникли перебои со снабжением. На борьбу с эпидемией были выделены деньги из царской казны. В результате чиновники закупали у своих поставщиков за откаты продовольствие по завышенным ценам, а горожанам отдавали самое худшее. Естественно, в продолжении этого праздника были заинтересованы все, кто наживался на эпидемии, в первую очередь чиновники и врачи. Все случаи заболевания любой болезнью объявлялись чумой", - пишет автор.

При этом для повышения заболеваемости врачи устраивали жителям морские купания в холодной воде. В итоге в июне 1830 года жители беднейших районов города не выдержали и восстали, гарнизон встал на сторону восставших. Губернатора, его чиновников и врачей толпа растерзала. Восстание быстро подавили, но "эпидемия" в Севастополе сразу прекратилась.

"Поучительная история, которую хорошо бы знать некоторым моим коллегам академикам от медицины, которым хочется сделать проливающийся на них золотой дождь бюджетных денег бесконечным и которые от имени "науки" требуют ввести обязательную вакцинацию для всех", - написал Глазьев.

Он отмечает падающую эффективность многократной вакцинации, негативные социальные последствия и призывает провести специальную сессию РАН с целью разработки научно обоснованных мер по борьбе с коронавирусом.

СМИ пишут, что президента Владимира Путина сильно убеждают в том, что нужно ввести обязательную ковид-вакцинацию для всех. В этом случае все расходы лягут на федеральный бюджет.