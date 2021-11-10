10 Ноября 2021
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Общество В России
вакцинация на Западе (2021) | Фото: AP:ASSOCIATED PRESS

Глава Лиги защиты врачей выступил категорически против обязательной ковид-вакцинации

Глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин выступил категорически против обязательной ковид-вакцинации, которую предложил ввести Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Как заявил Гинцбург, "детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться".

Гальперин отмечает, что ни одна вакцина не прошла всех этапов испытаний, поэтому нынешнее ее применение - это "лишь продолжение клинических исследований". Сам он принимал участие в исследованиях, но заявил о сокрытии их результатов.

"Законодательное требование к населению обязательно участвовать в подобных экспериментах уже применялось в истории. Такие законы вводились в нацистской Германии в отношении программы Тиргартенштрассе-4. И мотивация для массового принуждения к этим медицинским вмешательствам тоже была основана на "спасении нации от биологических проблем", - рассказал Гальперин ОСН.

Также он считает, что за этим стоит "элементарная жадность" производителей вакцин.

На самом деле, даже если ковид-вакцинация станет обязательной, люди все равно не обязаны ее делать, - это государство обязано ее обеспечить за счет федерального бюджета. Однако при этом она может стать окончательным узакониванием сегрегации по "вакцинному статусу" и предлогом для поражения невакцинированных в правах.

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Теги: вакцинация, обязательная вакцинация



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