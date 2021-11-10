Глава Лиги защиты врачей выступил категорически против обязательной ковид-вакцинации
Глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин выступил категорически против обязательной ковид-вакцинации, которую предложил ввести Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Как заявил Гинцбург, "детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться".
Гальперин отмечает, что ни одна вакцина не прошла всех этапов испытаний, поэтому нынешнее ее применение - это "лишь продолжение клинических исследований". Сам он принимал участие в исследованиях, но заявил о сокрытии их результатов.
"Законодательное требование к населению обязательно участвовать в подобных экспериментах уже применялось в истории. Такие законы вводились в нацистской Германии в отношении программы Тиргартенштрассе-4. И мотивация для массового принуждения к этим медицинским вмешательствам тоже была основана на "спасении нации от биологических проблем", - рассказал Гальперин ОСН.
Также он считает, что за этим стоит "элементарная жадность" производителей вакцин.
На самом деле, даже если ковид-вакцинация станет обязательной, люди все равно не обязаны ее делать, - это государство обязано ее обеспечить за счет федерального бюджета. Однако при этом она может стать окончательным узакониванием сегрегации по "вакцинному статусу" и предлогом для поражения невакцинированных в правах.