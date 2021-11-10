Гинцбург считает необходимым ввести обязательную вакцинацию от коронавируса в России

Вакцина от коронавируса должна быть включена в национальный календарь прививок, а после этого — стать обязательной к введению в России.

Как сообщил директор разработчика отечественного препарата "Спутник V" Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, именно таким образом можно достичь окончания пандемии и достичь вакцинации в 70–75% населения РФ.

Как отметил медик, склады в Москве и регионах "забиты вакциной". Как отметил Гинцбург, рост количества прививающихся наблюдается только тогда, когда регионы вводят ограничения на посещение общественных мест, пишет "Российская газета".

Как сообщил ранее Гинцбург, для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units).

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