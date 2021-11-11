Власти Санкт-Петербурга исключили из постановления пункты об обязанности работодателей вакцинировать работников

Из постановления губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о ковид-вакцинации исключены пункты об обязанности работодателей вакцинировать своих сотрудников. Это стало результатом коллективного иска юристов в суд, сообщает "MR7 - Новости Петербурга".

Читайте также: Непривитым пожилым петербуржцам ограничат доступ к общепиту и бытовым услугам

В своем постановлении Беглов требовать вакцинировать 100% работников в общепите, 80% работников сферы услуг и органов власти. Юристы в своем иске отмечают, что постановление нарушает права, свободы и законные интересы наемных работников, становясь основанием для их отстранения работодателями, которое противоречит Конституции и нескольким федеральным законам. В частности, постановление обязывало работодателей требовать от своих сотрудников либо предоставить медицинский отвод, либо сертификат о вакцинации и другие данные, хотя это врачебная тайна и персональные данные.

Иск был принят судом 12 октября, но 2 ноября авторы получили из суда отзыв, в котором сказано, что оспариваемые пункты из постановления уже исключены, и это произошло 18 октября.

Юрист Анна Царева считает это маленькой победой, так как власти признали свою неправоту. И отмена этих незаконных пунктов должна привести к пересмотру решений об отстранении ранее отстраненных работников, так как в своих приказах работодатели ссылались именно на эти пункты. Она предполагает, что 15 ноября суд не состоится из-за исчезновения предмета спора.

Напомним, постановление главного санврача Санкт-Петербурга предписывает обеспечить вакцинацию ряда категорий граждан, в том числе всех старше 60 лет. При этом обязательства вакцинироваться у граждан нет, это право закреплено в законах "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и в "Порядке проведения гражданам профилактических прививок в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям". Обязательность вакцинации в том, что государство обязано обеспечить эту возможность, а работодатель - содействовать.