10 Ноября 2021
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Общество СЗФО В России Санкт-Петербург
(2021) | Фото: Медицинская фракция

Обязательная вакцинация не означает обязанности вакцинироваться, - эксперт

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев разъяснил разницу между обязательной вакцинацией, которая вводится властями, и обязанностью вакцинироваться, которой у граждан нет. Так он прокомментировал новость о том, что в Санкт-Петербурге всех жителей старше 60 лет будто бы обязали вакцинироваться от коронавируса.
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Парфентьев призвал не вводить людей в заблуждение, отмечая, что принуждение под этим предлогом будет нарушением закона.

Что произошло в северной столице? Постановлением главного санврача Санкт-Петербурга в перечень категорий лиц, подлежащих вакцинации по эпидпоказаниям, включены люди старше 60. В Федеральном законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", в эпидкалендаре и в постановлении главсанврача есть термин "лица, подлежащие обязательной вакцинации".

Он означает что государство обязательно должно предложить этим людям привиться и обеспечить для этого возможности и условия. При этом лица, включенные в список, вовсе не обязаны делать прививку. Они могут отказаться от этого, если таков их выбор. Право на отказ от прививки по эпидпоказаниям или любой другой закреплено: в Федеральном законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (ст. 5 п. 1, ст. 11 п. 2), в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" (ст. 20, ч. ч. 1 и 3), в "Порядке проведения гражданам профилактических прививок в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (п. 4).

Однако в СМИ специально запускается кампания по вводу людей в заблуждение, чтобы фактически лишить их выбора и внушить, что они обязаны сделать укол, считает эксперт.

Мы уже писали о том, что в постановлениях главсанврачей говорится следующее: "1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации…" В п. 2 говорится о том, что работодатели должны обеспечить эту возможностью и организовать процесс. А в п. 4 - что власти должны принять меры по обеспечению реализации постановления. Ключевое слово в постановлениях - "обеспечить", а не "обязать".

Ранее Парфентьев отмечал, что постановления главсанврача являются обязательными к исполнению, только нужно их грамотно читать, не вкладывая в них того, чего в них нет. А в них речь идет об обязанности властей организовать вакцинацию, а не об обязанности граждан вакцинироваться. Поэтому отказ от вакцинации является законным правом граждан и ничего не нарушает.

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Теги: вакцинация, санкт-петербург, пенсионеры



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