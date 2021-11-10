11 Ноября 2021
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Общество Уральский ФО Санкт-Петербург
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Непривитым пожилым петербуржцам ограничат доступ к общепиту и бытовым услугам

Невакцинированные неработающие жители Санкт-Петербурга старше 60 лет, не получившие QR-код, не смогут получать бытовые услуги и посещать заведения общепита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение городского управления Роспотребнадзора.

"Неработающим лицам от 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг", - говорится в сообщении ведомства.

Работающих невакцинированных жителей культурной столицы будут отстранять от работы. Работодатели до 15 декабря должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников, попадающих под эту категорию, первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15 января - вторым компонентом вакцины.

Отстранению подлежат те, сотрудники, что с 16 декабря не получили первый компонент вакцины, а с 16 января не завершили курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Ранее главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе и увеличением числа госпитализаций подписала постановление, в котором обязала вакцинироваться ряд категорий горожан, в том числе лиц старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

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Теги: вакцинация, коронавирус, прививка, ограничения, общепит, бытовые услуги



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