Игорь Галась: Бюджет Кубани и в 2022 году будет социально ориентирован

Первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась прошел процедуру согласования в законодательном собрании Кубани. Парламентарии края поддержали решение губернатора Вениамина Кондратьева о назначении первого заместителя главы. Как известно, Игорь Галась был назначен первым вице-губернатором Краснодарского края 21 октября 2021 года. Шесть лет, с 2015 по 2021 годы, занимал должность вице-губернатора Кубани, курировал работу регионального минфина и министерства экономики, департамента финансово-бюджетного надзора и департамента по регулированию контрактной системы. Согласовывая кандидатуру Игоря Галася, депутаты Кубани особо отмечали высокий уровень организации работы по формированию бюджета региона. Накануне.RU в интервью с первым вице-губернатором Краснодарского края поинтересовалось, как региону удается в непростых современных условиях формировать профицитный бюджет, сохранять его социальную направленность и какие перспективы на 2022 год у кубанской казны.

- Игорь Петрович, Краснодарский край в первом полугодии 2021 года вошел в десятку регионов России с профицитным бюджетом. По оценке рейтингового агентства АКРА, профицит кубанского бюджета составил 14,4 млрд рублей. По итогам 9 месяцев ситуация как-то изменилась?

- По итогам 9 месяцев 2021 года в консолидированный бюджет мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в сумме 248,9 млрд рублей, темп роста поступления к уровню соответствующего периода 2019 года составил 106,9 % (без учета разовых поступлений – 119,2 %). В абсолютной сумме доходы приросли на 15,96 млрд рублей (без учета разовых поступлений – 40 млрд рублей), бюджетное назначение исполнено на 80,1%.

Понятно, что эти результаты свидетельствуют в первую очередь о росте экономики края. Самый значимый вклад вносят предприятия топливного комплекса, потребительской сферы, отраслей транспорта, сельского хозяйства, строительства, обрабатывающей промышленности.

В консолидированный бюджет края за 9 месяцев мобилизовано НДФЛ в сумме 74,8 млрд рублей, прирост поступлений составил 11,6 млрд рублей в сопоставимых условиях (без учета разовых платежей). Динамика поступления 118,3 % выше ФОТ на 7,8 процентных пункта. За 9 месяцев 2021 года по доходам по упрощенной системе налогообложения в консолидированный бюджет края поступило 25,2 млрд рублей, прирост к аналогичному периоду 2019 года составил более 9 млрд рублей, динамика поступления – 156,4 %. Платежи увеличены за счет роста налоговой базы и количества налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения.

- Последствия ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции не могли не сказаться на отдельных отраслях экономики Краснодарского края. Но динамика вроде бы положительная. Как оцениваете на данный момент экономическую ситуацию в регионе?

- Я отметил, что мобилизация налоговых и неналоговых доходов в бюджет региона обеспечена ростом экономики. Если говорить об основных показателях социально-экономического развития региона, то мы отмечаем достаточно высокие темпы роста основных макропоказателей. Если в целом по всем отраслям края в январе - августе отмечен рост (в действующих ценах) объемов отгрузки на 25,6 %, то по группе пострадавших отраслей – на 78,1 % к соответствующему периоду 2020 года.

В отраслевом разрезе высокая динамика платежей в потребительской сфере (136,1 %), строительстве (133,7 %), транспортировке и хранении (130,3 %), добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (126 %), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (прирост поступлений в 2 раза), обрабатывающей промышленности (116,9 %).

По итогам 2021 года, несмотря на продолжающиеся ограничения, все-таки ожидаем достижение положительных значений динамики поступлений в большинстве отраслей хозяйственного комплекса края.

- Вопрос долговой нагрузки региональных бюджетов находится в центре внимания российского правительства. Какая сейчас долговая нагрузка на региональный бюджет и как она изменится?

- На сегодня долговая нагрузка на краевой бюджет составляет 43,8 %. В августе текущего года погашены облигации на миллиард рублей и объем государственного долга края составил 101,1 млрд рублей (бюджетные кредиты – 72,1 млрд рублей (71,3 %), государственные облигации – 29 млрд рублей (28,7 %). До 1 декабря планируется погашение 1,544 млрд рублей бюджетных кредитов, на конец 2021 года госдолг края составит 99,5 млрд рублей, при этом долговая нагрузка прогнозируется на уровне 41,9 %.

Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета, полученным в 2020 году, а также темпы поступления доходов позволяют не привлекать в 2021 году заимствования, в том числе кредиты от кредитных организаций, тем самым обеспечивается дополнительная экономия расходов бюджета на обслуживание госдолга.

Мы планируем продолжить практику размещения государственных облигаций края, которые в отличие от кредитов позволяют привлекать средства на более длительный срок (проектом краевого бюджета на 2022 – 2024 годы предусмотрено размещение облигационного займа в 2023 году в объеме 10 млрд рублей).

- А какие приоритеты краевые власти формируют в части расходов бюджета? Социальная направленность - это априори, а еще какие направления вы считаете первоочередными для развития региона?

- Край последовательно из года в год наращивает бюджетные инвестиции в строительство социальных объектов: школ, детских садов, больниц, поликлиник, офисов врачей общей практики и других объектов. На 2021 год на бюджетные инвестиции в социальные объекты государственной и муниципальной собственности в краевом бюджете предусмотрено (исходя из бюджетных назначений на 1 сентября) 23,3 млрд рублей.

На развитие и содержание дорожной инфраструктуры в консолидированном бюджете края траты предусмотрены в размере 48,8 млрд рублей. Затраты на жилищно-коммунальное хозяйство в консолидированном бюджете края – 26,5 млрд рублей. На благоустройство территорий - 11,2 млрд рублей.

Если говорить о том, какие еще приоритеты в нашей работе, то в бюджетной политике - это поддержка экономической деятельности в регионе. Расходы краевого бюджета на 2021 год предусматривают расходы на "Национальную экономику" в объеме 61,5 млрд рублей, включая: сельское хозяйств (почти 8,0 млрд рублей), транспорт (3,2 млрд рублей), топливно-энергетический комплекс (684 млн рублей). Конечно, одним из драйверов роста экономики Краснодарского края мы видим санаторно-курортный комплекс. В рамках краевых программ развития этих отраслей мы направляем из краевого бюджета на эти цели в текущем году 1,1 млрд.

В целом, понятно, что при позитивной динамике доходов мы увеличиваем расходы на поддержку экономики края.

- На днях состоялось обсуждение вопросов развития столицы региона - города Краснодара. Развитие Краснодарской агломерации - долгосрочный проект. В различных СМИ озвучивалось, что на реализацию первоочередных мероприятий потребуется порядка 270 млрд рублей. А на сегодня какие оценки необходимых инвестиций?

- Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации город Краснодар отнесен к перспективным крупным центрам экономического роста страны, которые образуют городские агломерации. В состав Краснодарской агломерации вошли город Краснодар (с пригородами и входящими в его состав сельскими населёнными пунктами), территории Динского и Северского района, города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея, города Горячий Ключ.

За период с 2019 по 2020 год инвестиции в основной капитал (без учета бюджетных средств) в Краснодарской агломерации составили свыше 218 млрд рублей. Наиболее крупные проекты это: строительство гостиничного комплекса Hampton by Hilton Krasnodar 3* в городе Краснодар (ООО «Кеско-Краснодар»); отеля Marriott Krasnodar (ГК «Европея»); многофункционального центра обслуживания бизнесов группы «Каргилл» в России, многопрофильного медицинского центра с частным роддомом и строительство онкорадиологического амбулаторно-диагностического центра клиники «Екатерининская» (ООО «Клиника Екатерининская»); производство пластинчатых теплообменных аппаратов с локализацией изготовления пластин (ООО «Завод Электросевкавмонтажиндустрия») в городе Краснодаре.

Сейчас реализуется более 60 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 233 млрд рублей. Наиболее крупными по объему инвестиций являются проекты в сфере топливно-энергетического комплекса (ООО «Афипский НПЗ», ООО «Ильский НПЗ»), промышленности (создание индустриальных (промышленных) парков, Южно-российский центр тяжелого станкостроения), транспорта (развитие аэропорта Краснодар (Пашковский).

Инвестиционные проекты, рост населения Краснодара - все это требует серьезного внимания к развитию инфраструктуры. По нашим подсчетам 270 млрд рублей необходимо для реализации первоочередных инфраструктурных проектов. И работа по ним уже ведется.

Еще один аспект крайне важный для развития агломераций – повышение мобильности жителей. Мы делаем ставку на развитие общественного транспорта. Приоритет - развитие трамвайной сети. За последние 3 года из краевого бюджета было выделено 3 млрд рублей на приобретение 103 единиц трамвайных вагонов. В планах закупить еще 75 единиц подвижного состава.

В 2022 году намерены завершить строительство трамвайной линии по ул. Московской от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова, бюджетные инвестиции в проект составят 913, 8 млн рублей. Параллельно идут переговоры о привлечении частных инвестиций в реализацию проекта «Магистраль», в рамках которого предполагается строительство порядка 70 км. новых трамвайных линий, проект оценивается в 25 млрд рублей.

Крайне важен проект создания современного аэровокзального комплекса аэропорта Краснодара, инвестиции в проект составят более 20 млрд рублей. На реализацию проекта «Берегоукрепление правого берега реки Кубань на участке от ул. Тургенева до Рождественского парка в г. Краснодаре» выделено более 4 (4,1) млрд рублей.

Также планируется реализация проектов развития инженерной инфраструктуры. Это 2-я очередь головного канализационного коллектора № 20; проектирование и строительство головного канализационного коллектора; водоотводящая система по балке реки Осечки; строительство ливневого коллектора «Западный»; строительство газопровода высокого давления.

- Краснодарский край - один из немногих регионов России, где население растет. И, конечно, Краснодар - как столица края, наверное, самое притягательное место для проживания. Какие наиболее проблемные точки в городском хозяйстве сейчас отмечаете?

- Ежегодно население Краснодарской агломерации по данным статистики увеличивается в среднем на 2%, почти 70% населения проживает при этом в самом городе Краснодаре. Конечно, это увеличивает нагрузку на социальную инфраструктуру краевой столицы.

Краевые власти постоянно занимаются развитием общественной инфраструктуры Краснодарской агломерации. Благодаря реализации государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» с 2019 года уже вложено порядка 10 млрд бюджетных средств.

Но решение многих вопросов требует и времени, и организационных усилий, и вложений. Например, дорожная сеть в Краснодаре работает с перегрузкой. Решению этой проблемы поможет сразу несколько проектов. В частности, строительство транспортного коридора «Володарского – Тихорецкая – М4 «Дон» (22,6 млрд рублей, 2025 год), Южного скоростного периметра города Краснодара (35,4 млрд рублей). В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведется строительство нового Яблоновского моста, который планируется завершить к 2024 году, инвестиции в проект составят 6,4 млрд рублей.

- И в завершении хотелось бы услышать, каким прогнозируете бюджет Кубани на 2022 год?

Бюджет в обязательном порядке будет сбалансированным и гарантирующим выполнение всех социальных обязательств. Доходы краевого бюджета на 2022 год запланированы в объеме 325,1 млрд рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы – в объеме 251,8 млрд рублей, что на 14 млрд рублей больше чем утверждено на 2021 год. В 2023 и 2024 годах планируется увеличение налоговых и неналоговых доходов к уровню предыдущего года на 4,2 %.

Расходы бюджета на 2022 год предусмотрены в объеме в объеме 328,4 млрд рублей. Приоритетом остается социальная сфера – на нее направят 70% средств. Это позволит выполнить все обязательства перед жителями, сохранить и увеличить финансирование ключевых направлений. При планировании расходов также учли индексацию на 4% выплат отдельным категориям граждан, студентам за счет стипендиального фонда.

На реализацию национальных проектов в 2022 году планируют направить 32,3 млрд рублей. В том числе 15,2 млрд рублей – из краевой казны. Наибольшее финансирование предусмотрели по нацпроектам «Демография» (13,2 млрд рублей), «Здравоохранение» (2,3 млрд рублей), «Жилье и городская среда» (4,6 млрд рублей).

Одновременно с этим бюджетные расходы будут направлены на поддержку реального сектора экономики, инвестиционное развитие края и стимулирование экономического роста.