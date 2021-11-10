Китайский космический мусор летит к МКС

Китайский космический мусор в виде обломков спутника Fengyun-1C сблизится с МКС утром 12 ноября. Пока неизвестно, может ли это сближение представлять опасность для станции.

"По предварительной информации, фрагмент космического аппарата Fengyun-1C сблизится с Международной космической станцией 12 ноября около 4 утра по московскому времени. В данный момент проводится расчет траекторий и уточняются параметры сближения", - цитирует ТАСС представителя Роскосмоса.

Спутник был сбит еще в 2007 году при испытаниях китайской противоспутниковой ракеты на высоте более 800 км.

Это уже не первый раз, когда китайский космический мусор потенциально несет угрозу. В мае этого года мировые СМИ активно обсуждали возможность падения на такие крупные города как Токио, Дели и Нью-Йорк обломков китайской ракеты Long March 5B (она же "Чанчжэн-5").