10 Ноября 2021
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МКС, Сигнус (2018) | Фото: vk.com/prokopyev_iss

Китайский космический мусор летит к МКС

Китайский космический мусор в виде обломков спутника Fengyun-1C сблизится с МКС утром 12 ноября. Пока неизвестно, может ли это сближение представлять опасность для станции.

"По предварительной информации, фрагмент космического аппарата Fengyun-1C сблизится с Международной космической станцией 12 ноября около 4 утра по московскому времени. В данный момент проводится расчет траекторий и уточняются параметры сближения", - цитирует ТАСС представителя Роскосмоса.

Спутник был сбит еще в 2007 году при испытаниях китайской противоспутниковой ракеты на высоте более 800 км.

Это уже не первый раз, когда китайский космический мусор потенциально несет угрозу. В мае этого года мировые СМИ активно обсуждали возможность падения на такие крупные города как Токио, Дели и Нью-Йорк обломков китайской ракеты Long March 5B (она же "Чанчжэн-5").

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Теги: мкс, космический мусор, спутник



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