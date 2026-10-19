В Екатеринбурге ищут 12-летнюю шахматистку, пропавшую после турнира

В Екатеринбурге ищут 12-летнюю шахматистку, пропавшую накануне после турнира в ТЦ Veer Mall. В последний раз Аглаю видели вчера вечером вместе с родителями.

Как сообщает канал Ural Mash, девочка пришла с родителями на соревнования. Примерно в 17.00, пока ее мама разговаривала с другим участником турнира, подросток вышла из торгового центра и перестала отвечать на звонки. До этого девочка выступала на шоу "Вундеркинды" и "Лучше всех!" на федеральных каналах.

Поисками занимаются городские полицейские, а также волонтеры СРОО ДПСО "Прорыв". По их данным, на момент исчезновения девочка была одета в светло-голубую рубашку, темно-синие джинсы и темно-бордовые балетки. Рост школьницы составляет 150 см., худощавое телосложение, голубые глаза и русые волосы. Из отличительных примет - родинка на лбу и левой брови.

Всех, кому что-то известно о местонахождении девочки, просят обращаться к волонтерам по номеру 89000440220 или в полицию: 8(343)356-42-14, 112 ,102.