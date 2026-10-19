39 человек пострадали при пожаре на базе в Канаде

На базе Уэнрайт в провинции Альберта прогремел взрыв -сразу после этого начался сильный пожар. В больницы попали 39 человек. Глава провинции Даниэль Смит рассказала журналистам в Эдмонтоне: состояние 19 пострадавших - критическое. Многие получили обширные ожоги, им предстоит долгое лечение - оно может занять несколько недель или даже месяцев, пишет ТАСС.

Экстренные службы быстро отреагировали: на место выехали 22 машины скорой помощи. Для эвакуации дополнительно задействовали 6 самолетов и 2 вертолета. Медики сейчас делают все, чтобы помочь раненым и стабилизировать их состояние.

Из‑за пожара пришлось закрыть ближайший к базе пункт досрочного голосования. Это повлияло на подготовку к референдуму, который пройдет 19 октября. На нем жителям Альберты предстоит решить, запускать ли процесс, который со временем может привести к отделению провинции от Канады. В избирательной комиссии подтвердили: работу участка пока приостановили.