В Перми на 11 часов задерживается вылет самолета в Шарм-эль-Шейх

В Перми на 11 часов задерживается вылет в Шарм-эль-Шейх (Египет), передает корреспондент Накануне.RU.

Воздушное судно должно было вылететь в 03.25, однако рейс перенесли на 14.25. Корректировка связана с поздним прибытием воздушного судна в Большое Савино.



Также в аэропорту задерживаются и другие рейсы. Напомним, Росавиация ввела режим "Ковер", в связи с беспилотной опасностью. Задерживается вылет в Сочи, два рейса в Москву и один в Санкт-Петербург. Отменен рейс в Санкт-Петербург авиакомпании "Победа" - он должен был вылететь в 05.40.

Время задержки рейсов составляет от двух с половиной часов.