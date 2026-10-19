19 Октября 2026
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Подарок с характером: эксклюзивные карточки от «Ростелекома» с автографами звезд хоккея нашли своих обладателей

В Свердловской области «Ростелеком» вручил автографы легендарных хоккеистов победителям розыгрыша от провайдера. В акции участвовали абоненты, которые подключены к услуге «Домашний интернет» с отечественным Wi-Fi-роутером шестого поколения и тарифу «Семейный» с интерактивным ТВ Wink.

Уральцы стали обладателями эксклюзивных карточек от участников Матча звезд КХЛ, который прошел в Екатеринбурге в начале 2026 года. Именитые спортсмены лично подписали свои фотографии для уральских болельщиков. Победители акции получили автографы от Алексея Василевского — защитника, на чьем счету 157 «сухих» игр, Владимира Галкина — самого ценного игрока плей-офф МХЛ в 2019 году, Григория Дронова — лучшего защитника 1/8 Кубка Гагарина-2025, Романа Канцерова — обладателя Кубка Гагарина-2024, Александра Радулова — чемпиона мира 2008 и 2009 годов, Егора Яковлева — олимпийского чемпиона 2018 года. Определили победителей необычным способом — емкости с лакомством и порядковым номером претендентов случайным образом выбрали капуцины из Екатеринбургского зоопарка.

Евгения Варняга, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» подчеркнула: "Ростелеком" — официальный партнер телетрансляций КХЛ — и эта связь позволила нам сделать нечто особенное. Компания обратилась к известным хоккеистам с просьбой поделиться частичкой своей спортивной истории с уральцами во время визита в Свердловскую область. Конечно, памятные карточки подарили нашим абонентам — как небольшой, но значимый знак внимания. Для нас важно не просто предоставлять цифровые услуги и сервисы, а создавать поводы для положительных эмоций и объединять семьи вокруг общих интересов".

Акция «Ростелекома» призвана порадовать абонентов, которые выбирают высокотехнологичные решения провайдера и проводят время вместе, в том числе за просмотром спортивных трансляций.

(2026)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Григорий Талапов, житель Екатеринбурга говорит: «Я как настоящий поклонник активного образа жизни не пропускаю ни одного крупного матча и с особым трепетом слежу за баталиями на льду. Хоккей — в числе моих любимых видов спорта: в нем всегда есть динамика, характер, напряжение и невероятные эмоции от того, насколько болельщики погружены в игру. Когда на телефон пришло уведомление о победе в розыгрыше, я удивился и не сразу поверил, поскольку автограф легендарного хоккеиста — это действительно крутой подарок».

(2026)|Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Тариф «Семейный» остается одним из самых востребованных решений для домохозяйств в Свердловской области. Пакет услуг включает: интернет до 200 Мбит/с, онлайн-кинотеатр Wink, где доступны 220 каналов и представлены 27 тыс. фильмов и сериалов, а также мобильную связь с подключением до пяти сим-карт. Экономия для семей составляет до 60 %. Узнать подробнее об условиях тарифа и подключиться можно по телефону 8 800 1000 800, через онлайн-заявку или «Единый личный кабинет» на сайте провайдера.

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ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388

Теги: ростелеком, автограф звезд хоккея, тариф семейный, провайдер, пакет услуг


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