В США прошли массовые акции "Никаких королей"

18 октября во всех 50 штатах США прошли организованные демократами протесты "No Kings" ("Никаких королей"), направленные против президента Дональда Трампа, которого обвиняют в авторитаризме и подрыве демократии, неправильной миграционной политике и росте цен. Акции приурочены к выборам в конгресс, где демократы имеют хорошие шансы вернуть себе контроль над обеими палатами.

Однако американский юрист Джеффри Тубин пишет на страницах The New York Times, что победа демократов ограничит власть Трампа. По его мнению, президент защищен судебной системой и иммунитетом от уголовного преследования. Даже при большинстве в конгрессе демократы не смогут остановить политику Белого дома, за исключением блокировки назначений федеральных судей. В остальном, считает эксперт, влияние оппозиции будет минимальным. Все сильно изменится, если только на выборах 2028 года победит демократ.

Рейтинг Трампа упал до 30-35%. Причиной стала война с Ираном, которая привела к резкому росту цен на топливо. Интересно, что накануне Трамп выступил с поддержкой премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на предстоящих там выборах, намекнув, что без его участия не напал бы на Иран. То есть Трамп пытается снять с себя ответственность за провал накануне выборов и предстать главным защитником интересов американцев, который занят снижением цен на топливо, считают эксперты.