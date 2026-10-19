В Кремле выразили отношение к трёхсторонней встрече РФ, США и КНР по Украине

В Кремле высказались о потенциальной возможности проведения трёхстороннего саммита по урегулированию кризиса на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью Wall Street Journal, что Россия, США и Китай признают гипотетическую возможность проведения трёхсторонней встречи. Однако пока нет чёткого понимания относительно самой встречи или её потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такого собрания, пишет РИА Новости.

В сентябре Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера. Как рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, российский лидер дал им четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, а те пообещали руководствоваться ими в диалоге с Киевом. На следующий день оба отправились на Украину, а 8 сентября состоялся телефонный разговор Путина и Дональда Трампа.