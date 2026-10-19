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Фото: Накануне.RU

Главный тренер "Урала" обратится в ФСБ из-за судейства в матче с "Нижним Новгородом"

Главный тренер ФК "Урал" Сергей Юран остался крайне недоволен судейством в матче Первой лиги против "Нижнего Новгорода". Встреча прошла накануне на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершилась поражением уральцев со счетом 1:2.

Во втором тайме защитник "Урала" Сильвие Бегич за разговоры с арбитром получил две желтые карточки и был удален с поля. Сразу же после этого его команда пропустила решающий гол. Этот момент очень не понравился Юрану, который после матча не стеснялся в выражениях.

"Сейчас будем подавать в департамент ФСБ. Пусть они разбираются насчет этой игры. Потому что есть предел уже всему! О футболе даже не хочу ничего говорить. Я в жизни не видел, чтобы игроку дали две желтые за разговоры. Явная ошибка", - заявил главный тренер уральцев.

По словам Юрана, "Урал" – "самая пострадавшая команда" от судейства.

"Третий год это происходит с "Уралом". Подняли статистику: первый, второй год… В первом самая пострадавшая команда была. Признано! Что происходит? Определили, кто будет выходить [в РПЛ] напрямую? Так вы нам скажите! Будем разбираться, потому что предел есть всему", - добавил Сергей Юран.

Напомним, что "Нижний Новгород" долгое время не мог вылететь в Екатеринбург на матч с "Уралом". Команда прибыла в город в ночь перед игрой, что не помешало ей одержать победу в важном матче.

Теги: Юран, Урал, судейство, Нижний Новгород


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