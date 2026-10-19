В Тюмени состоится региональный слет поисковых отрядов при поддержке гранта губернатора

В Тюмени состоится региональный слет поисковых отрядов при поддержке гранта губернатора, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Событие пройдет с 28 по 31 октября на базе детского центра "Алые Паруса" и объединит поисковиков из всех муниципалитетов. Участников ждут теоретические занятия, практическая подготовка и обмен опытом по трем направлениям: полевая работа с применением антропологических методов; ДНК-идентификация и работа с базами данных для установления имен павших бойцов; создание медиаконтента о поисковой деятельности с использованием искусственного интеллекта.

"Областной поисковый центр имени Артура Ольховского объединяет 28 отрядов и 600 участников. Для того чтобы поисковое движение в нашем регионе продолжало динамичное развитие, нам необходимо применять современные подходы к проведению полевых работ и подготовке нового поколения поисковиков. В региональном слете примут участие специалисты из разных регионов России. Такое взаимодействие поможет обменяться опытом и пополнить базу знаний", - прокомментировал директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Конкурс на грант губернатора Тюменской области поисковики выиграли в июне 2026 года по направлению "Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения". Всего гранты получили 99 значимых проектов.