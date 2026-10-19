Богдановичские "Огнеупоры" перевели сотрудников на неполный рабочий день

Богдановичское ОАО "Огнеупоры" перевели часть сотрудников на сокращенный рабочий день. Причиной тому стал спад в металлургии, строительстве и других отраслях, который привел к снижению спроса на соответствующую продукцию.

Как сообщает 66.RU со ссылкой на предприятие, начиная с 12 октября, смена у работников, не занятых на производстве, составляет всего шесть часов. При этом, изменения не коснулись тех, кто задействован непосредственно в выпуске продукции - они работают согласно своему прежнему графику. Предприятие также продолжает искать новых сотрудников.

Кроме того, в пресс-службе завода отметили, что несмотря на ситуацию, закрытие цехов или подразделений не планируется.

Богдановичское ОАО "Огнеупоры" — одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству огнеупорных материалов и изделий. Их используют для сталелитейной промышленности, цветной металлургии, цементной и стекольной промышленности, производства извести, химической и нефтехимической промышленности, энергетики во всех регионах страны.