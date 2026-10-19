Володин: Зеленский затянул удавку на шее украинцев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вновь высказался о ситуации на Украине и поведении лидера страны Владимира Зеленского.

"Зеленский доигрался. Сейчас он занят одним – поиском денег. Для чего убеждает союзников из "коалиции желающих" перечислять новые средства киевскому режиму во главе с ним.

По мнению политика, проблемы и долги будут только расти.

""Коалиция желающих", куда входят Англия, Франция, Германия и их сателлиты, сделала всё, чтобы Украина оказалась в этом тяжелейшем положении, разрушив её государственность и экономику. Набрав кредитов и зарубежной помощи – а бесплатный сыр, как вы знаете, бывает только в мышеловке – Зеленский затянул удавку на шее украинского народа", - написал Володин в своём канале в "Максе".