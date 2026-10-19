На Урале владелец собаки заплатит больше 3 млн рублей за нападение его пса на детей

На Среднем Урале суд взыскал с хозяина собаки компенсацию морального вреда в пользу детей, получивших тяжелые травмы в результате нападения его пса.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в марте нынешнего года в Арамиле: собственник собаки помеси пород хаски и маламут открыл дверь с территории его домовладения, чем допустил свободный выгул своего питомца. В результате неконтролируемый пес напал на мальчика и девочку. Дети получили укушенные раны лица, скальпированные и укушенные раны волосистой части головы, что является тяжким вредом здоровью.

Прокуратура подала иск о взыскании с хозяина собаки компенсации морального вреда, причиненного нападением животного. Сысертский районный суд взыскал в пользу девочки 250 тысяч рублей, а в пользу мальчика – 3 млн рублей.

Также владелец пса признан виновным по статье УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". За это ему назначено 300 часов обязательных работ.