В Пермском крае дважды за утро введен режим "Беспилотная опасность"

В Пермском крае дважды за утро вводили режим "Беспилотная опасность", передает корреспондент Накануне.RU.

По данным краевого минтербеза, первый раз он был введен в 06.30, в 08.10 режим был снят, но уже через полчаса введен снова. Жители региона сообщают в соцсетях, что в некоторых городах края звучат сирены.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Граждан просят быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112.

Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Большое Савино". Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.