В Екатеринбурге пропала женщина с трехлетним ребенком

В Екатеринбурге пропали 40-летняя местная жительница - Анна Шевченко и 3-летний Коля. Об этом сообщает СРОО ДПСО "Прорыв".

В последний раз женщину с ребенком видели 16 октября. Пропавшая была одета в черную куртку чуть ниже пояса, синие джинсы, серые кроссовки с коричневой подошвой, а при себе имела черный кожаный рюкзак. Рост 170 см., карие глаза, светлые волосы до лопаток.

Мальчик ростом 90 см., худощавое телосложение, серо-голубые глаза и светлые короткие волосы. Одет в зеленую однотонную куртку, зеленые штаны и дутыши черного цвета.

Всех, кто располагает полезной для поисков информацией, просят обращаться на "горячую линию" отряда по номеру: 89000440220.

Поисками также занимаются сотрудники городского УМВД ОП №15. Им также можно сообщить о пропавших по номерам: 8(343)356-42-15 либо 102 (02). Анонимность гарантируется.