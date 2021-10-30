Новая заправочная станция на метане запущена в эксплуатацию на Кубани

Строительство заправочной станции на метане в Горячем Ключе завершено, передает корреспондент Накануне.RU. Таким образом, первая газовая заправка в границах города появилась на автомагистрали «Дон».

Сейчас специалисты проводят пуско-наладочные работы с тем ,чтобы уже в ноябре запустить новый объект в эксплуатацию.

"Газомоторное топливо дешевле, экологичнее бензина и позволяет продлить срок службы автомобиля. Государство оказывает беспрецедентную поддержку в развитии метановых заправок на территории страны, в том числе Краснодарского края. До конца года в крае откроют еще три газовые станции - в Армавире, Ейске и Абинске", - отметил первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, все три заправки уже построены, готовится необходимая документация для ввода их в эксплуатацию.

Важно отметить, что в рамках реализации подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива Краснодарского края» региональной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» до конца 2024 года на Кубани запустят в эксплуатацию свыше 60 новых станций. На сегодняшний день на Кубани работают 22 заправки в 16 муниципалитетах.

В рамках программы «Развитие энергетики» Минэнерго России юрлицам и индивидуальным предпринимателям предусмотрены субсидии в размере 36 млн рублей на компенсацию части затрат. Поддержку могут получить владельцы действующих АЗС, осуществивших реконструкцию с установкой модуля сжатия метана, и инвесторы, построившие новые станции.