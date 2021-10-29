"Лидеры изменений Югры" – программа, формирующая нестандартно мыслящих руководителей

В столице региона Ханты-Мансийске завершился первый модуль образовательного интенсива "Лидеры изменений Югры". Экспериментальный проект предполагает масштабное обучение представителей различных муниципальных образований округа. Они, обучившись и вернувшись на свои места работы, будут уметь нестандартно решать на стоящие перед ними задачи. Всего модулей будет шесть, продлятся они полгода. Какие именно модули входят в проект и что его участники получат на выходе, читайте в материале Накануне.RU.

Цель проекта – формирование команды муниципальных лидеров со стратегическим видением социально-экономического развития территорий муниципальных образований для достижения целей национальных проектов Российской Федерации и умения работать в динамично меняющихся условиях. По результатам интенсива появятся двадцать пять подготовленных управленцев, способных анализировать и решать задачи разного масштаба и уровня сложности и готовых в новой нормальности* к решению задач, у которых нет типовых решений. Программа продлится до марта 2022 г. По словам замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Олега Кондратенко, этот проект академия реализует вместе с правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Школа – длительная программа на шесть модулей, созданная специально для отобранных управленцев. Участники пройдут через полугодовой интенсив, где им предстоит решить разнообразные задачи от федерального до муниципального уровня. В итоге мы получим уникальных управленцев, которые могут решать разного рода задачи и владеют различными инструментами их решения", - сказал Олег Кондратенко.

В основе программы интенсива лежит методология, используемая Правительством РФ для проработки новых инициатив социально–экономического развития, а также процесса гибкого командообразования в процессе решения разных современных управленческих задач и обучения друг друга.

Образовательный проект предусматривает модульное обучение по направлениям:

"Личная и командная эффективность",

"Стратегическое управление территорией",

"Стажировка в регионе",

"Инвестиционная привлекательность и развитие территорий",

"Человеческий капитал муниципалитета и региона",

"Современная политика: правила, тренды и вызовы".

В каждом модуле участники в командах решают реальные кейсы и задачи, выходящие за рамки их привычной деятельности и компетенций. Для постановки задач в программу приглашаются заказчики из числа руководителей федеральных органов исполнительной власти, государственных институтов развития и фондов, топ–менеджеров государственных корпораций, крупных коммерческих предприятий и местного бизнеса.

Мероприятия направлены на подготовку современных универсальных управленцев, которые умеют анализировать и решать задачи разного масштаба и уровня сложности с учетом интересов трех основных групп бенефициаров города: жителей, представителей бизнеса и представителей органов власти и местного самоуправления. Обучение идёт за счёт бюджета Югры в рамках государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы".

Реализуемый проект является экспериментальным. По итогам модулей 2021 г. программа образовательного интенсива будет скорректирована, исходя из задач, поставленных в ежегодном послании президента России Федеральному Собранию и в ежегодном обращении губернатора Югры к жителям автономного округа, депутатам и представителям общественности.

28 октября состоялось подведение итогов первого модуля.