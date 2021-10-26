В Ханты-Мансийске начался образовательный проект "Лидеры изменений Югры"

В Ханты-Мансийске стартовал образовательный проект "Лидеры изменений Югры". Его участниками стали представители муниципальных образований автономного округа – заместители глав муниципалитетов, председатели муниципальных дум, руководители департаментов, управлений администраций муниципальных образований, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

На открытии первого модуля "Личная и командная эффективность" выступил первый заместитель губернатора автономного округа Алексей Шипилов, который подчеркнул важность данного мероприятия.

"В мире стремительно меняющихся условий нужно успевать меняться самим через саморазвитие – в этом и есть ключевой момент программы", - сказал Шипилов.

Образовательную программу подготовки государственных управленцев в автономном округе реализует Российская академия народного хозяйства и государственной службы при главе государства. Югорская же образовательная программа проходит в формате интенсивна от известных тренеров в сфере государственного управления: академического директора программы, советника руководителя аналитического центра при правительстве РФ Павла Шестопалова, директора программы, советника центра технологического трансфера АТЭС, управляющего партнёра "Iconsulting" Елены Дугиной.

"Это абсолютно новая программа, которая базируется на тех принципах и инструментах, которые используют в правительстве Российской Федерации для выработки инициатив социально-экономического развития. Сейчас мир очень быстро меняется и появляется много новых вызовов, поэтому мы постарались адаптировать программу для лидеров Югры таким образом, чтобы они освоили эту методику и могли применять ее для решения важных стратегических задач, — отметил Павел Шестопалов. — Программа целиком состоит из практики, каждый модуль наполнен разными задачами".

Елена Дугина уточнила, что участникам важно понять, какие сейчас стоят задачи во время новой нормальности.

"Нужно быстро придумывать новые сценарии. Для этого необходимы навыки и огромное количество связей, чтобы они учились друг от друга. В процессе обучения у нас будет много разных креативных тренингов, мы будем в постоянном процессе создания команды", - сказала она.