"Лидеры изменений" Югры учатся стратегически курировать территории и привлекать в них деньги

В ХМАО проходят второй и третий модули образовательного проекта "Лидеры изменений – команда развития Югры". В его рамках главы муниципальных образований округа развивают свои управленческие способности. Главным итогом программы станут 25 подготовленных управленцев, способных анализировать, понимать и решать задачи разного масштаба и уровня сложности и готовых к решению задач в новой нормальности, у которых нет типовых решений, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Обучение идёт по модулям "Личная и командная эффективность", "Стратегическое управление территорией", "Стажировка в регионе", "Инвестиционная привлекательность и развитие территорий", "Человеческий капитал муниципалитета и региона", "Современная политика: правила, тренды и вызовы". Второй модуль "Стратегическое управление территорией" с 23 по 27 ноября в Белоярском. Третий состоится с 29 ноября по 2 декабря в городском поселении Барсово (Сургутский район).

В рамках второго модуля состоялся разговор с главой Белоярского района Сергеем Маненковым. Темой столи вопросы стратегического развития территории с точки зрения привлечения инвестиций и развития человеческого капитала, сообщили Накануне.RU в департаменте госслужбы Югры. По словам главы района, одним из приоритетов экономической политики района является ее "человекоориентированность".

"Повышая индекс качества городской среды, мы привлекаем инвесторов на нашу территорию"- пояснил он.

Своим видением стратегического управления территорией поделился первый заместитель директора деппроектов Югры Михаил Аверин, вызвав живую дискуссию аудитории. В продолжение темы – работа в командах. 25 ноября участники оценивали те идеи для развития регионов, которые сгенерировали 24 ноября с позиции бизнеса, и дополнили их уже с точки зрения проектного управления. По словам директора образовательной программы Елены Дугиной, идеи участники разработали по сложнейшей методологии, которую использует правительство РФ, и уже 26 ноября в рамках стратегической сессии команды защитили свои проекты с точки зрения результатов, показателей и целей, которые стоят перед регионом и перед нашей страной.

26 ноября о стратегическом развитии территорий через привлечение инвестиций и развитие человеческого капитала с позиции государственного управления рассказал директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Роман Генкель. Говорили о том, что меры поддержки в Югре – одни из самых привлекательных в стране: это и инвестиционное соглашение, и налоговые льготы, и индустриальные парки.

В ближнесрочных планах – создание особой экономической зоны. В этот день команды выступили не только в роли участников, которые ранжируют, оценивают и защищают сгенерированные ранее идеи, но и потренировались проводить стратсессии для своих подчинённых в формате "этапы, вопросы, эффекты". На завершающем мероприятии модуля – "Взаимодействие через креативные практики" – руководители учились работать вместе через живопись и пришли к выводу, что творчество – конкурентное преимущество.

Третий модуль, начавшийся 29 ноября, проходит на площадке Киберарены посёлка Барсово Сургутского района. Место выбрано не случайно. Киберспортивная арена появилась в Сургутском районе в прошлом году и стала составной частью нового современного Многофункционального центра. Это первый такой объект в Югре, в котором ко всему прочему находится библиотека, хореографический зал и большой зрительный зал на 200 мест.

Тема инвестиционной привлекательности и развития территории, поднятая в Белоярском, получила своё продолжение в выступлениях федеральных и региональных экспертов. Основные задачи для органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного климата в муниципальных образованиях Югры обозначил первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков. Речь идёт об улучшении регуляторной среды для инвесторов, повышении эффективности использования муниципального имущества, развитии организационных механизмов поддержки бизнеса.

Дискуссионным стало выступление главы Сургутского района Андрея Трубецкого, который рассказал о своём опыте работы в сфере инвестиций, позволяющем муниципалитету несколько лет занимать первое место в рейтинге по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в Югре. Этому способствуют муниципальная инвестиционная стратегия "От прожектов к проектам", инвестиционной меморандум, в котором закреплены все обязательства по обеспечению прав инвесторов, инвестиционный портал и интерактивные инвестиционные карты Сургутского района.

Основой для командных активностей первого дня обучения стало проектное управление и его инструменты. 29 ноября участники учились, как составлять "дорожные карты" по проектам, как правильно распределять время и ресурсы, чтобы их хватило на все задумки. Понимая, что инвесторы смотрят на любой проект не только с точки зрения извлечения прибыли, но и возможных потерь, команды учились строить карты рисков и создавать организационно-ролевые структуры. Всё это – ключевые компоненты "дорожной карты", которые учитывались командами при декомпозировании проектных идей.

В завершении дня участников ждала проектная игра, которая по задумке организаторов позволяет развивать навыки проектного управления не только на примерах государственных, но и игровых задач.

Третий модуль завершится, напомним, 2 декабря.