28 Октября 2021
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Экономика В России
Антон Силуанов на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Силуанов: С 2022 года с металлургов начнут взимать НДПИ в привязке к мировым ценам

В следующем году начнется модернизация НДПИ для горно-металлургической отрасли с учетом привязки к мировым ценам на металл и ценам на сырье. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил в Госдуме министр финансов РФ Антон Силуанов во время представления проекта бюджета на 2022-2024 годы и рассмотрения в первом чтении. До последнего время базой налогообложения была себестоимость, отметил он.

Уровень изъятий в отрасли сейчас составляет 7-8%, кабмин рассчитывает увеличить его примерно в два раза — 15-16%, с учетом того, что цены на металл выросли. Дополнительные доходы после изменения подхода к налогообложению составят 140 млрд руб. за год, добавил Антон Силуанов.

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Силуанов: С 2022 года с металлургов начнут взимать НДПИ в привязке к мировым ценам

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Теги: Антон Силуанов, НДПИ, металлург



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