Экономисты увидели риск сокращения пенсий в проекте нового бюджета России

Экономисты из МГУ и ВШЭ оценили проект бюджета России на 2022 год и плановый период до 2024 года. Они считают, что Минэкономразвития, отвечающее в правительстве за прогнозы, настроено слишком оптимистично. Впрочем, так давно уже считают, кажется, все, кроме самого министерства.

Так, в ВШЭ не считают, что все ближайшие три года отечественная экономика будет показывать рост в 3% и выше. Эксперты "Вышки" предсказывают замедление темпов роста ВВП до 2%. Они полагают, что нарастить темпы могли бы стратегические инициативы правительства, но инвестклимат в стране "недостаточно благоприятен". В ВШЭ прогнозируют замедление роста инвестиций с 4,4% в текущем году до 3,4% уже в 2022-м, тогда как Минэкономразвития планирует их рост с 4,5% до 5,3% в 2024-м, пишет Forbes.

В прогнозе от МГУ одним из главных факторов неопределенности называют инфляцию. Минэкономразвития повысило прогноз по данному показателю на этот год до 7,4%, но на предстоящий период коррекции еще не было, там все еще значится желаемый Ценнтробанком таргет в 4% (при том, что сейчас инфляция превышает его фактически вдвое). Также в университете отмечают, что бюджет отражает прогноз о потерях доходов бюджета в результате энергоперехода: снизятся поступления от продажи энергоносителей. Сокращать расходы будут по линии федерального и региональных бюджетов, а также Пенсионного фонда. Эксперты предполагают, что таким образом речь может идти о дальнейшем повышении пенсионного возраста, сокращении практики досрочного выхода на пенсию или уменьшении размера самих пенсий.