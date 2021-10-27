27 Октября 2021
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Спорт Свердловская область
хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

Хоккеисты "Автомобилиста" вызваны в национальную и олимпийскую сборные России

Федерация хоккея России опубликовала состав национальной команды, а также олимпийской сборной (ближайший резерв главной сборной) для участия в ноябрьских матчах. Среди них два хоккеиста "Автомобилиста".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, вратарь Владимир Галкин в составе национальной команды примет участие в Кубке Карьяла. А защитник Александр Щемеров отправится в расположение олимпийской сборной для подготовки к Кубку Германии.

Сборная России, в которую вызван Галкин, соберется в Москве 7 ноября, а 9 ноября отправится в Хельсинки для участия в Кубке Карьяла. 11 ноября россияне сыграют с хозяевами турнира сборной Финляндии, 13 ноября национальная команда выйдет на лед против шведов, а 14 ноября состоится матч Россия – Чехия.

Олимпийская сборная, куда получил вызов Щемеров, также соберется 7 ноября. После соблюдения карантинных мероприятий спортсмены под руководством Игоря Ларионова приступят к занятиям на льду, в тренажерном и игровом залах. Тренировки в Новогорске продлятся до 9 ноября, а 10 ноября сборная отправится в Крефельд, где выступит на Кубке Германии. Матчи пройдут 11, 12 и 14 ноября, соперниками россиян станут сборные Германии, Словакии и Швейцарии.

Напомним, ранее главный тренер ХК "Автомобилист" Билл Питерс поделился ожиданиями от хоккейного турнира на предстоящей в 2022 году зимней Олимпиаде в Пекине. По его мнению, сборная России является одним из фаворитов соревнований.

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Хоккеисты "Автомобилиста" вызваны в национальную и олимпийскую сборные России

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Теги: Автомобилист, сборные, Россия



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