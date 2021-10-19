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Спорт Свердловская область
Павел Дацюк, нападающий ХК Автомобилист (2019) | Фото: hc-avto.ru

Павел Дацюк не сыграет за "Автомобилист" в этом сезоне

Бывший капитан "Автомобилиста" Павел Дацюк, вероятно, не сыграет за команду в нынешнем сезоне. Об этом сообщил главный тренер екатеринбургского клуба Билл Питерс.
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Напомним, контракт нападающего закончился после прошедшего сезона. Летом Павел заявил, что будет тренироваться индивидуально и пока остается в клубе. Перед началом нынешнего чемпионата ситуация с будущим Дацюка так и не прояснилась.

В понедельник после матча "Автомобилиста" с нижегородским "Торпедо" (3:4) Билла Питерса спросили, есть ли шанс, что Павел Дацюк присоединится к команде по ходу сезона. Тренер ответил, что не думает, что это произойдет.

"Я уже давненько не общался с Павлом, видел его в начале сезона, когда он приходил кататься вместе с командой. Но сейчас уже 20 матчей сыграно, прошла треть чемпионата. Поэтому не думаю, что в этом есть смысл", - приводит слова Питерса официальный сайт "Автомобилиста".

Ранее в руководстве уральского клуба заявляли, что будущее Дацюка в его руках.

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Павел Дацюк не сыграет за "Автомобилист" в этом сезоне

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Теги: Дацюк, Питерс, Автомобилист



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