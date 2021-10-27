Председатель ФНПР выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что "наступает момент, когда от добровольности вакцинации надо переходить к обязательности", передает РИА Новости.

Сегодня же стало известно, что с аналогичным предложением к властям выступили два крупных отраслевых объединения - Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ). По данным "Известий", они направили предложение вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Организации отмечают, что согласно европейскому опыту, эффективно бороться с коронавирусом позволяет лишь тотальная вакцинация. Одновременно такая тактика позволит избежать закрытия торговых точек, у которых с октября по декабрь высокий сезон.