Российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной и бесплатной

Российский бизнес предложил властям сделать вакцинацию граждан фактически обязательной и бесплатной, в том числе в частных клиниках.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) направили письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко, пишут "Известия".

Организации отмечают, что согласно европейскому опыту, эффективно бороться с коронавирусом позволяет лишь тотальная вакцинация. Одновременно такая тактика позволит избежать закрытия торговых точек, у которых с октября по декабрь высокий сезон.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что он не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. По словам главы государства, в России обязательная вакцинация возможна, только если внесена в календарь профилактических прививок. Я на самом деле не поддерживаю обязательность, вот почему – любое навязанное решение можно обойти", - пояснил президент.