На конференции в Санкт-Петербурге рассказали о поствакцинальных осложнениях

В Санкт-Петербурге состоялась конференция "Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в России", объединившая несколько десятков независимых ученых и экспертов. В дискуссии, в частности, были озвучены важные цифры о поствакцинальных осложнениях в России и за рубежом.

Предприниматель Дина Гибсон заявила о том, что, по официальным данным системы VAERS, в США за 10 месяцев было почти 17 тыс. смертей вскоре после ковид-вакцинации, причем примерно половина из них произошла в первые два-три дня после укола. Также зафиксировано почти 25 тыс. инвалидностей, более 2 тыс. выкидышей, более 9 тыс. миокардитов. Многие эксперты считают, что эти цифры занижены.

В Британии после вакцинации официально умерли 1,7 тыс. человек, зафиксировано 19 тыс. сердечно-сосудистых осложнений, почти 44 тыс. осложнений репродуктивной функции. Гибсон удивляется, почему в России нет реестра поствакцинальных осложнений.

Правозащитник Денис Шульга подчеркнул, что по закону Росздравнадзор и Роспотребнадзор обязаны вести учет и контроль поствакцинальных осложнений, но они этого либо не делают, либо скрывают информацию. Вместо этого чиновники лишь заявляют о том, что никаких осложнений, а тем более смертей, после прививок нет. "Российские вакцины работают, случаев поствакцинальных осложнений не отмечается", - заявила летом вице-премьер Татьяна Голикова.

Шульга сообщил, что только проект "Стовакцизм" располагает базой из 430 сообщений о летальных исходах после вакцинации с фамилиями и документами. На порядок больше анонимных сообщений. Он сообщил, что в соцсети "ВКонтакте" был проведен опрос, в котором приняли участи 30 тыс. человек, то есть выборка была достаточно большая. Около 10% ответили, что не готовы делать прививку из-за известных им лично тяжелых последствиях. Этот процент, правда, нельзя считать процентом поствакцинальных осложнений, так как каждый человек знает десятки других людей и, следовательно, одни и те же случаи могут указываться не единожды. Однако при голосовании граждан из разных регионов такое пересечение будет небольшим, и, если людям действительно знакомы тяжелые последствия вакцинации у знакомых им людей, то поствакцинальные осложнения имеют место в нескольких процентах случаев, что очень много.

Врач-терапевт Софья Науменко заявила, что такого количества больных после прививок она не видела никогда. Обычно это единичные случаи, но сейчас она наблюдает поток осложнений, как срочных, так и отсроченных.

"Вакцины, по всей видимости, вызывают те же симптомы, что и так называемый постковидный синдром, который нередко проявляется у людей через какое-то время после перенесения COVID-19. Это говорит о следующем: либо вакцина неэффективна, либо она является причиной таких же симптомов – и тогда это основание для ее немедленного отзыва", - считает она.

Доктор медицинских наук Денис Иванов озвучил интересные цифры. По его словам, летом в одной из ковидных больниц Москвы из 744 пациентов 94 человека (13%) прошли вакцинацию. Из них 62% болели очень тяжело, а 10% - умерли.

Председатель правления московского общества терапевтов, доктор медицинских наук профессор Павел Воробьев рассказал, что его клиника успешно лечит и сам ковид, лечение которого мало отличается от лечения обычного ОРВИ, и поствакцинальные осложнения, причем результаты терапии приближаются к 100% - всего около 10 больных из 3 тыс. не удалось вылечить. Они предлагали свою методику Минздраву, но там на нее не обращают внимания.

Пока же в России власти продавливают принудительную вакцинацию, которая, очевидно, ничего не дает. Так, Тюменская область, где был объявлен локдаун, находится на пятом месте по доле вакцинированных - привито уже 56% взрослого населения. Недавно на оперативном совещании полпреда Президента в УФО Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами регионов Тюменская область даже была поставлена в пример по уровню вакцинации. Однако это не уберегло регион.

На конференции высказывались и мысли о том, что статистика специально завышается, чтобы вводить драконовские меры. Об этом мы неоднократно писали, обращая внимание на многочисленные странности. В том числе и на то, что в самых вакцинированных регионах ситуация ничуть не лучше, чем в наименее привитых, и это касается не только Тюменской области. Попытка же обвинить заболевших после прививки в том, что они не вакцинировались, а купили сертификаты, свидетельствует лишь о том, что властям просто нечего сказать.