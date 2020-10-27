Сенатор: Существующие компенсации из-за поствакцинальных осложнений унизительны

Существующие компенсации гражданам из-за поствакцинальных осложнений "просто унизительны". Об этом заявила сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова на круглом столе в Годуме по проблемам вакцинации.

Как зачастую бывает на подобных мероприятиях, столкнулись две противоположные позиции. Одна из них сводилась к тому, что нужно выполнять план по вакцинации и фактически принуждать людей к прививкам, вторая - что нужно учитывать право граждан на информацию о вакцине, на компенсацию в случае поствакцинальных осложнений и на отказ от прививок.

Как отметила Павлова, только 22% населения России готовы привиться от коронавируса имеющимися вакцинами. Многие просто боятся. Ведь весьма вероятны осложнения.

"Гражданам должны быть гарантированы высокие уровни защиты поствакцинальных осложнений. Существующие компенсации просто унизительны! Причем мы уже два месяца не можем получить от ведомств объективные данные по поствакцинальным осложнениям", - подчеркнула сенатор.

По ее словам, принуждение к прививкам определенных работников, например учителей, - это двойное ущемление прав человека (плюс угроза уволить).

"А кто тогда будет учить наших детей? Мы не вправе жертвовать ничьими реальными правами в области охраны здоровья ради абстрактной идеи коллективной безопасности", - сказал она.

Депутат Госдумы Николай Николаев призвал не угрожать гражданам в погоне за статистическими показателями охвата населения вакцинацией.

"Давайте без иллюзий. Понятие "ответственность" применительно к нашей системе здравоохранения не более чем декларация. Ответственность в случае смерти гражданина после прививки сегодня – 30 тысяч рублей. Это позор, коллеги! Еще весной этого года я направил на заключение в Правительство соответствующий законопроект, Минфин меня поддержал. Но где тут Минздрав, спрашивается? Они первые должны были отреагировать. Если не хотят – гнать надо таких чиновников", - сказал Николаев.

Представитель родительской общественности Айгуль Муслимова рассказала о том, что суды при осложнениях у детей часто принимают решения не в пользу родителей, требующих от государства компенсировать ущерб. В судебных процессах не исследуется состав вакцины, не привлекается к делу производитель вакцины, а из опубликованных судебных решений изымаются даже названия вакцин, от которых пострадали истцы. При этом состояния здоровья не признается относящимся к поствакцинальным осложнениям, а вся ответственность перекладывается на родителей - мол, это было ваше решение.

Интересно, что позиция Верховного суда РФ следующая: вакцинация является профилактическим медицинским вмешательством, представляющим собой источник повышенной опасности . Об этом напомнила на мероприятии ведущая Александра Машкова-Благих.

Ранее комитет по соцполитике Совета Федерации выступил с инициативой увеличить размеры пособий при поствакцинальных осложнениях - в размере 100 и 300 МРОТ за наступление инвалидности и смерти соответственно, что составит 1,2 млн и 3,6 млн рублей.