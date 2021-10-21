Депутат Госдумы обнаружил странности со статистикой поствакцинальных осложнений

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил о странностях со статистикой поствакцинальных осложнений. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он указывает, что еще полтора года назад внес законопроект о повышении ответственности за поствакцинальные осложнения, на который Правительство никак не даст заключение. Сейчас действуют следующие компенсации: 1 тыс. доплата к пенсии по инвалидности, 10 тыс. - единовременная выплата при получении инвалидности, 30 тыс. - в случае смерти. То есть жизнь человека "стоит" всего 30 тыс., что Николаев считает позором.

Он поднял статистику с 2010 года, и выяснилось, что до 2013 года в год выплачивалось около 11 млн рублей. А вот в 2014 году произошло резкое снижение - с тех пор ежегодно выплачивается около 5 млн.

"В 2014 году что-то произошло, после чего вакцины стали более чудодейственные, чем раньше, а потому выплаты упали аж в два раза и больше уже не поднимались", - пишет депутат.

При этом, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), число поствакцинальных осложнений по годам отражает такую же динамику: с 2014 года их количество упало в два раза. Но в 2020 году произошло еще более резкое падение - после примерно 250 лишь 83. Однако сумма выплаченных компенсаций не изменилась.

"Почему при сокращении количества зарегистрированных поствакцинальных осложнений аж в три раза сумма выплат сохранилась, а размер средней выплаты увеличился в 2,9 раза?" - недоумевает Николаев.

Он подозревает махинации со статистикой. Летом после ковид-вакцинации его мать заболела пневмонией и умерла.

Напомним, в России нет открытого реестра поствакцинальных осложнений, и такие случаи обычно доказываются лишь в судебном порядке. Тем не менее, согласно официальном же данным, ежегодно сотни человек становятся инвалидами из-за прививок, а всего признанных государством инвалидов вследствие прививок несколько тысяч. Реальные цифры могут быть намного выше. Но при принуждении граждан к ковид-вакцинации проблема поствакцинальных осложнений полностью игнорируется. Может быть, это и есть одна из причин недоверия россиян к вакцинам, на которую сетуют власти?