Шесть предприятий Кубани получат поддержку в виде краевых субсидий

Шесть промышленных предприятий Кубани получат серьезную поддержку в рамках реализации госпрограммы Краснодарского края по развитию промышленности, передает корреспондент Накануне.RU. Более 5 млн рублей субсидий буду направлены на поддержку .

Средства пойдут на возмещение части затрат по трем направлениям в рамках краевой госпрограммы развития промышленности. Эта программа реализуются по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

"Субсидии на оплату процентов по кредитам, на пополнение оборотных средств и финансирование производства получат четыре промышленных предприятия из Краснодара, Динского и Отраднинского районов. Это производители строительных металлических конструкций, металлообрабатывающего оборудования и матрасов. Общая сумма поддержки свыше 4 млн рублей", – сообщил руководитель департамента промышленной политики Кубани Иван Куликов.

Также часть затрат а техническое присоединение к энергосетям будет возмещено производителю изделий из пластмассы. Это предприятие получит 450 тысяч рублей. Субсидию в размере полумиллиона рублей получит компания по производству полипропиленового шпагата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По данным департамента промышленности региона, в 2021 году 36 предприятиям Краснодарского края было одобрено субсидий на сумму более 140 млн рублей, всего предусмотрено финансирование по данному направлению в размере 160 млн рублей.