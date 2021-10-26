У Нефтеюганского района Югры сменился глава

На заседании думы Нефтеюганского района избран руководитель муниципалитета, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На конкурс было подано два заявления – бумаги сдали глава посёлка городского типа Пойковский Алла Бочко и руководитель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов районной администрации Ольга Воронова. Обеих допустили до борьбы за пост главы района. В итоге победу одержала Бочко.

Напомним, ранее теперь уже экс-глава Нефтеюганского района Галина Лапковская заявила о том, что уходит в отставку.

"27 октября истекает срок моих полномочий по посту главы Нефтеюганского района. И я приняла решение уйти на заслуженный отдых, чтобы больше времени посвятить своей семье", - написала Лапковская в своём Instagram.