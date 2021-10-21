Глава Нефтеюганского района Югры покинет пост

Глава Нефтеюганского района Галина Лапковская уходит в отставку, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"27 октября истекает срок моих полномочий по посту главы Нефтеюганского района. И я приняла решение уйти на заслуженный отдых, чтобы больше времени посвятить своей семье", - написала Лапковская в своём Instagram.



Прошедшие пять лет "были непростыми, но очень активными", отметила она.

"Несколько важных вопросов удалось не просто сдвинуть с мёртвой точки, а полностью решить. И это было бы невозможно без поддержки. Я благодарю окружное правительство и губернатора Наталью Комарову за наставления и постоянное побуждение становиться ещё лучше", - отметила Лапковская.

Она поблагодарила также вице-спикера думы Югры Владимира Семёнова, всех глав поселений и коллег по администрации, которые "всегда оперативно и дружно включаются в решение поставленных задач".

"Пусть парк "Сердце Югры", который появился в Пойковском к 40-летию района, долгие годы напоминает всем нам об этом единении. Благодарю каждого жителя Нефтеюганского района за активность и инициативность. Желаю процветания Нефтеюганскому району, счастья и благополучия его жителям, новых идей и воплощения их в жизнь", - написала Лапковская.