"Прожиточный мизер": в кабмине не готовы попробовать квартал прожить на МРОТ

Госдума в первом чтении приняла законопроект об утверждении МРОТ на 2022 год.

"Минимальный размер оплаты труда на очередной год устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации на очередной год (13 026 руб., прогноз Минэкономразвития России от 9 апреля) и не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на текущий год (12 792 руб. в месяц)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Замминистра труда России Елена Мухтиярова сообщила, что с 1 января 2022 г. МРОТ составит 13 617 руб. в месяц – это 42% от медианной зарплаты за 2020 год (32 422 руб. по данным Росстата). Таким образом, повышение МРОТ год к году составит 825 руб. или 6,4%.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн. работников", - сообщила чиновница.

Депутаты оппозиционных фракций указали, что Минэк уже повысил прогноз по реальной инфляции в этом году до 7,4% - соответственно, реальное повышение при текущем варианте МРОТ будет съедено инфляцией. На это Мухтиярова ответила, что прогноз Минэка еще не утвержден, к тому же прорабатываются "меры дополнительной поддержки".

Также замминистра ушла от ответа на предложение депутата Михаила Делягина авторам законопроекта о МРОТ перед внесением в Госдуму сначала пробовать прожить на МРОТ и прожиточный минимум хотя бы один квартал. "Эта величина, которая согласована со всеми социальными партнерами", - уклончиво возразила Мухтиярова.

"Это очень маленькая сумма, мы это признаем. Но при этом бессовестные люди, которые стоят во главе трудовых коллективов, не считают возможным повышать зарплаты? Почему мы все сводим к МРОТ? Давайте посмотрим на территории, которые могут себе позволить повысить зарплаты минимальные, на предприятия – какой там МРОТ?" – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Собственники – миллиардеры, а при этом зарплата – в размере МРОТ. Этим гражданам надо совесть вернуть и поспособствовать им через уголовный кодекс, давайте об этом поговорим. Пускай объясняют.