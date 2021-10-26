26 Октября 2021
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вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Главврач больницы посоветовал непривитым россиянам помирать дома

Главный врач городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутской области Владимир Новожилов посоветовал россиянам, которые не привились от коронавируса, в случае заражения не звонить в скорую помощь, а помирать дома.

По его словам, жить или умереть — личное дело каждого, но не нужно занимать место в госпитале, если человек был предупрежден о необходимости вакцинироваться, но не стал этого делать. "Вот если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома", — сказал главврач.

По его словам, и в случае, если курильщик жалуется на то, что у него инфаркт, он был предупрежден о возможных последствиях вредной привычки, сообщает Telegram-канал Mash.

Тем временем, Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Сообщается, что эффективность вакцин от совместного применения не снижается. Препараты вводятся в разные части тела. Например, в правое и левое плечо.

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Главврач больницы посоветовал непривитым россиянам помирать дома

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Теги: медицина, врачи, коронавирус



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