В России за неделю подорожали говядина и курятина

За прошлую неделю российское свиноводы снизили цены на свиные полутуши на 1,6%, до 183,22 тыс. руб. за тонну.

По данным Росстата, на которые ссылается Минсельхоз, мясо кур продолжает расти в цене, прибавив 2% (до 96,59 тыс. руб. за тонну). Производители говядины повысили отпускные цены на полутуши на 0,6%, до 265,3 тыс. руб. за тонну.

С января по сентябрь в стране было произведено свинины 3 млн 574,5 тыс. тонн, что на 0,5% больше, чем годом ранее. За этот же период времени производство мяса птицы за девять месяцев снизилось на 1,8%, до 4 млн 568,9 тыс. тонн. Производство крупного рогатого скота выросло на 4,8%, до 775,3 тыс. тонн.

Ранее производители круп в России предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% в ноябре.

Причина — рост стоимости сырья и упаковки.

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