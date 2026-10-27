27 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Зеленский обвинил Пентагон в задержках с поставками оружия

Глава Пентагона Пит Хегсет уже около месяца тормозит подписание документов, критически важных для поставки Украине ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS. Об этом заявил Зеленский, обвинив Хегсета в промедлении. Он поднимет этот вопрос в диалоге с США.
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На прошлой неделе украинские СМИ сообщили о задержке передачи Украине оплаченных ракет для Patriot. Будто бы контракты на Patriot лежат у Хегсета, но он их не подписывает. Источники характеризуют ожидающую одобрения партию как "значительную". И это может быть вызвано попыткой Вашингтона надавить на Киев. В НАТО не согласны с такой интерпретацией, полагая, что, хотя отдельные поставки и могут задерживаться, политические причины маловероятны.

Накануне высокопоставленный представитель Пентагона в комментарии для Business Insider заверил, что политика ведомства относительно передачи разведданных и поставок оружия не претерпела никаких изменений. - программа PURL работает, как и раньше.

Программа PURL (Priority Ukraine Requirements List) была запущена Чехией в марте 2024 года для закупки боеприпасов в третьих странах для ВСУ, прежде всего у США. За оружие платит Европа. Но число стран, желающих закупать оружие для Украины, сократилось вдвое, признал недавно президент Чехии Петр Павел. Общее число желающих стран уменьшилось с 18 до 9.

Теги: зеленский, пентагон, сша, оружие


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